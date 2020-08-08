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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist yakalandı

    Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
    • AA
    • 08.08.2020 - 12:09
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlere yönelik operasyonların sürdüğünü bildirdi.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2 teröristin gözaltına alındığı aktarıldı.

    Açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." denildi.

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