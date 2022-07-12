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    Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

    Doğu Karadeniz'de beklenen şiddetli yağış nedeniyle bölge halkı sel ve su taşkınlarına karşı uyarıldı.
    • 12.07.2022 - 09:31
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    Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

    Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı hava sıcaklıkları etkili oluyor.

    Güney sahilleri ve doğu illeri sıcaktan kavrulurken, batı da etkili olan yağış Karadeniz'e kaydı.

    Bu kapsamda Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    Resmi kurumlardan yapılan açıklamalarda bölge halkı sel ve su taşkınlarına karşı uyarıldı.

    Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı #1

    Doğu illerinde havalar ısınmaya devam edecek

    Hava sıcaklığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yer yer mevsim normallerinin (2-4 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

    Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı #2


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