CHP'de kurultay günü

Kılıçdaroğlu, bu kurultayın partisini 2023'te iktidara taşıyacak kurultay olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 37. Olağan Kurultayı'nda konuşmak yapmak üzere kameralar karşısına geçti.

CHP Lideri, konuşmasına başlarken hedeflerinin iktidar olduğunu söyledi.

"BİZİ 2023'E TAŞIYACAK KURULTAY..."

Kılıçdaroğlu, "Bu kurultay TBMM'nin 100. yılında yaptığımız bir kurultaydır, tarihi bir kurultaydır. Bu kurultay bizi 2023'e taşıyacak kurultaydır, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırma kararlılığımızı gösterecek olan kurultaydır." ifadelerini kullandı.

DOSTLARIMIZLA BİRLİKTE İKTİDAR OLACAĞIZ

CHP Lideri, "Önümüzdeki ilk genel seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız.

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar olacağız VİDEO

PARLAMENTER SİSTEME GEÇECEĞİZ

Yeni bir anayasayla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz.

Gücünü milletten alan yeni bir anayasa yapılacaktır." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU DEVİRMEK İSTEYEN 3 İSİM

CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday adayı olan üç isim var. İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman.

Delege yapısını büyük oranda elinde tutan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olarak seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

MUHARREM İNCE'NİN PLANI: CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Son kurultaylarda sürekli Kılıçdaroğlu'na rakip olan Muharrem İnce bu kez aday olmadı.

2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan İnce'nin, Kılıçdaroğlu'nu bu yüzden karşısına almak istemediği öğrenildi.