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    Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 14:54
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    Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

    İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

    İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, masanın en önemli konusu Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş olacak.

    Marketlerde yapılan stokçuluk, zamlar olmak üzere ekonomik gelişmeler yine masanın en önemli gündemi olacak.

    Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısına ilişkin zaman ve saat detaylarını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

    Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi...

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?

    Kabine Toplantısı en son 28 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmişti. Bu bilgilere göre bir sonraki Kabine Toplantısı'nın bu hafta 14 Mart'ta yapılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi... #1


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