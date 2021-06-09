Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Video konferans yöntemi ile yapılacak toplantıda, normalleşme sürecinin vaka sayılarına etkisi değerlendirilecek.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları ve alınan tedbirlere ilişkin denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Devam eden süreçte toplam vaka sayıları ve hastanelerdeki durumu değerlendirmek üzere, Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak.

Toplantı, saat 17.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemi ile yapılacak.

AŞI TAKVİMİ DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda aşı tedarikinin hızlanmasıyla genişleyen aşı takvimi ve takvime yeni risk gruplarının eklenmesi değerlendirilecek

Ayrıca, normalleşme sürecinin vaka sayısına etkisi de masaya yatırılacak.

YOUTUBE ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının ardından Bakan Koca, saat 19.00’da Youtube üzerinden açıklama yapılacak.