Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Fırat Kalkanı bölgesindeki komandoların 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

Güvenlik güçleri, PKK ve YPG'li teröristlere göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristleri etkisiz hale getirdiğine yönelik yeni bir açıklama yaptı.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Fırat Kalkanı bölgesinde komandoların saldırı hazırlığında olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiği açıklandı.

MSB DUYURDU

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."