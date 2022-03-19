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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    MSB, Fırat Kalkanı bölgesindeki komandoların 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
    • AA
    • 19.03.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 11:21
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

    Güvenlik güçleri, PKK ve YPG'li teröristlere göz açtırmıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristleri etkisiz hale getirdiğine yönelik yeni bir açıklama yaptı.

    2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Fırat Kalkanı bölgesinde komandoların saldırı hazırlığında olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiği açıklandı.

    MSB DUYURDU

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG li terörist etkisiz hale getirildi #1


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