Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Vaka sayıları arttı, gözler Kabine'de...

En son 6 Eylül tarihinde toplanan kritik kararların alındığı Kabine toplantısının yeniden ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Kabine toplantısının ana gündem maddesi şüphesiz artan vaka sayıları ve yerli aşı TURKOVAC olacak...

Vaka sayılarının 26 bine dayanması vatandaşları tedirgin ederken, aşı olmak istemeyenler ise eylem yapıyor.

Ancak aşı olmayanların hastalığa yakalanma oranı daha fazla olurken, yoğun bakımda yatma riskleri artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemine değinerek, vaka sayılarını düşürmenin tek yolu olarak aşılanmayı gösteriyor.

Toplanacak olan Kabine toplantısında da vakaların artmasına bağlı olarak, yeni tedbirler alınıp alınmayacağı masadaki en önemli konulardan birisi olacak.

Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısını merak eden vatandaşlar, "Kabine toplantısı ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?

Aşılama ve koronavirüs salgınında son durumun değerlendirileceği Kabine toplantısı beklenirken, toplantıya dair kesin bir tarih bulunmuyor.

Toplantının 20 Eylül'de düzenlenmesi ön görülüyordu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye seyahat etti.