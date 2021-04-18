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    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını duyurdu.
    • AA
    • 18.04.2021 - 19:04
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 19:23
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    10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı.

    Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

    FAHRETTİN KOCA, HAFTALIK VAKA HARİTASINI BÖYLE DUYURDU

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

    "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım."

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı #1

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