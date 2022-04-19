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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den peş peşe Suriyeli açıklamaları

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den peş peşe Suriyeli açıklamaları

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Devlet Bahçeli de Türkiye'deki mülteciler konusunda tavrını ortaya koydu. İki lider de mültecilerin ülkelerine dönüşü için elden ne geliyorsa yapılacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 11:32
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    Türkiye'ye gelen mültecilerle ilgili uzun zamandır tartışmalar yaşanıyordu.

    Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gelenlerin yanına Afganistan ve Pakistan'dan gelenler de eklenince Türkiye genelinde mülteci sayısı iyice yükseldi.

    Vatandaşların tepkilerinin yükselmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamaları geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 5 milyon yerlerinden edilmiş kişiye geçici ev sahipliği yapmaktadır. Tek başına bırakılmış olsak da Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

    Devlet Bahçeli: Bayramda giden Suriyelilerin geri dönmelerine gerek yoktur

    Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında konuya ilişkin net açıklamalarda bulundu.

    Devlet Bahçeli: Misafirliğin süresi sınırlıdır, bayramda ülkelerine gidenler geri dönmesin

    Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirten Bahçeli, misafirliğin de bir sınırının olduğunu hatırlattı.

    Devlet Bahçeli, "Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır. Yakalananlar derhal gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların, ülkelerinden ayrılış nedenleri ortadan kalktıktan sonra geri gönderilmelidir. Misafirliğin süresi sınırlıdır. Bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyelilerin geri dönmelerine gerek yoktur." dedi.

    Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ViDEO


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