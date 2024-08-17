36 ilde GÜRZ operasyonu! 222 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanlığı, 36 ilde gerçekleştirilen “GÜRZ-8" operasyonunda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 222 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi, ülke genelinde kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Bu çerçevede de İçişleri Bakanlığı, yeni bir operasyonun detaylarını kamuoyuna açıkladı.

Gelen son bilgilere göre, 36 ilde gerçekleştirilen GÜRZ-8 operasyonunda 222 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

222 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

36 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “GÜRZ-8” operasyonlarında Bölücü Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 222 şüpheli yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız.



Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

OPERASYONUN DETAYLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;



- Silahlı terör örgütüne üye olarak, örgütün kırsal kadrolarına katılacakları yönünde haklarında bilgiler bulunduğu,



- Bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri,



- Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları,



- Terörizme finansman sağladıkları,



- Terör örgütü adına işbirlikçilik ve kurye faaliyetlerinde bulundukları,



- Bölücü terör örgütünün (BTÖ) Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri,



- Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

ELE GEÇİRİLENLER