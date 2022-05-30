Petrol
116.49
0.80%
Euro
17.6517
1.40%
Dolar
16.3887
1.22%
Altın
977.24
1.24%
Borsa
2528
0.00%
Bitcoin
505.170
5.16%
BTXN Coin
12.54
-1.18%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    3600 ek gösterge çalışması tamamlandı

    3600 ek gösterge çalışması tamamlandı

    Milyonlarca emeklinin beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandı. Çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 14:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı.

    İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi.

    Memur-Sen, tüm memurları kapsasın dedi

    3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını istedi.

    2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

    Son görüşmelerin ardından 3600 ek göstergede düzenlemeler tamamlandı.

    Hazırlanan taslak çalışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

    Ek gösterge nedir?

    AA'nın aktardığına göre ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

    Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

    Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

    3600 ek gösterge çalışması tamamlandı #1

    3600 ek göstergede sona yaklaşıldı

    3600 ek gösterge çalışması tamamlandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Adana'da motosiklet sürücünü ezmemek için direksiyon kırdı, iş yerine daldı
    3. Sayfa

    Adana'da motosiklet sürücünü ezmemek için direksiyon kırdı, iş yerine daldı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Baraja giren kardeşlerden 1'i öldü diğeri kritik
    3. Sayfa

    Baraja giren kardeşlerden 1'i öldü diğeri kritik

    Görüş Bildir