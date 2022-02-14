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    3600 ek gösterge görüşmeleri bu hafta başlıyor

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen, bu hafta 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmaları için bir araya gelecek.
    • AA
    • 14.02.2022 - 19:48
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    3600 ek gösterge görüşmeleri bu hafta başlıyor

    Türkiye 2022'ye merakla beklenen tarihi asgari ücret açıklaması ile girdi.

    Yüzde 50'lik zamla 4 bin 250 TL'ye çıkan asgari ücret zammından sonrara gözler 3600 ek gösterge düzenlemesine çevrildi.

    Bu kapsamda konuya ilişkin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de sık sık olumlu mesajlar veriyor.

    BU HAFTA BİR ARAYA GELİNECEK

    Milyonlarca kamu çalışan ve emekliyi ilgilendiren sö konusu düzenlemeye ilişkin görüşmeler başlıyor.

    Konuyla ilgili bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur- Sen'in bir araya gelmesi bekleniyor.

    Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Teknik hizmetlerden tutun genel idari hizmetlere, sağlık hizmetlerinden tutun da diğer alanlara varana kadar konuyla bütün kamu görevlilerinin bu anlamda içerisinde bulunabileceği bir süreç yönetimi arzuluyoruz." dedi.

    İKRAMİYE VE MAAŞLARA YANSIYACAK

    Düzenleme polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubunu kapsayacak.

    3600 ek gösterge memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek.

    Kamu görevlileri açısından son derece önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Yalçın, "Çünkü bu emekli ikramiyelerinde önemli bir iyileştirme oluşturulacak. Yani 30 bin liraya yakın. Değişen oranlarda da emekli maaşlarında artış sağlayacak." diye konuştu.

    DÜZENLEME YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

    Yalçın, "Burada çalışma bakanlığının bir ön hazırlığı olduğu belirtildi. Bu ön hazırlık görülecek ve buna göre tartışmalar yürütülerek adaletli, hakkaniyetli bir düzenleme ortaya çıkarmak için çalışanlarımızı temsilen masada olacağız" dedi.

    Düzenlemenin bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

    3600 ek gösterge görüşmeleri bu hafta başlıyor #1


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