3600 ek gösterge görüşmelerinde 3'üncü toplantı yapılacak

3600 ek gösterge toplantılarının 3'üncüsü 10 Mayıs’ta gerçekleşecek. O tarihe kadar 12 ayrı bakanlıkla görüşülecek.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Şırnak’ta bir otelde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentte teşkilat çalışmaları ve ziyaretler için bulunduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenlik olarak ilk görev yeri olan Şırnak’ı önemli ve özel bulduğunu söyledi.

"ADALETLİ BİR ÇERÇEVE..."

3600 ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya, konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Yalçın, “3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için biz kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Samimiyetle ter akıtmaya konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

"TOPLU SÖZLEŞMELER KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"

Sözleşmeli, süreli sözleşmeli, kadrolu gibi farklı istihdam türlerinin kamudaki çalışma barışını zorladığını ve bozduğunu aktaran Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla insanların da iç huzuru bozuluyor. Bu açıdan sözleşmeli konusunu Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) ve toplu sözleşmede de ana gündemler haline getirdik. En son nihayetinde son toplu sözleşmede sözleşmeliler konusunu, sözleşmeliye kadro talebimizi bir yıl içerisinde 2022 yılında çalışılıp tamamlanması konusunda bir masa kararı aldık. Masanın tarafı olarak çalışmanın tamamlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir araya geleceğiz. Kadro talebini sağlamak için bütün gayreti göstereceğiz.”

3'ÜNCÜ TOPLANTI 10 MAYIS'TA

Bakanlıkla 3600 ek gösterge konusunu da tartıştıklarını kaydeden Yalçın, "2. toplantıyı bitirdik ve 3. toplantımız 10 Mayıs’ta gerçekleşecek. O zamana kadar da 12 ayrı bakanlıkla bir araya gelme süreci olacak. Bu süreçte Memur-Sen’in mutfağıyla toplu sözleşme mevzuat mutfağıyla hizmet kollarımıza ilişki teknik ekiplerimiz çalışma genel müdürlüğü ile bir araya gelecek.

"İKRAMİYEDE 30 BİN LİRA FARK OLACAK"

3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için biz kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak emekli olan da emekli maaşları artacak.

Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira bir fark olacak. Emekli maaşında da bu oranda yine bin liraya varan farklar meydana gelecek. Bu da bir emekli zammı anlamına geliyor. Ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Düzenlenen kahvaltı programına; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ulaştırma Memur Sen genel Başkanı Kenan Çalışkan, kentte görev yapan gazeteciler, Memur sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı ile Memur Sen Sendikaları iş kolu başkanları katıldı.



