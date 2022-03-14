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    3600 ek gösterge ikinci toplantı ne zaman 2022

    Mayıs ayında yasalaşması beklenen 3600 ek gösterge için gözler ikinci toplantı tarihine çevrildi. Peki 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman, hangi gün? İşte son detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 21:01
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    3600 ek gösterge ikinci toplantı ne zaman 2022

    600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsur.

    Milyonlar, 3600 ek göstergenin çıkmasını dört gözle bekliyor.

    600 ek göstergede son durum ne konusunda vatandaşların yaptığı araştırmalar devam ederken bir yandan da yetkililerden konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    Memur ve memur emeklisinin beklediği 3600 ek göstergenin yasalaşmasına dair son durum netleşmeye başladı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek göstergeyi Mayıs'ta meclise intikal ettireceğiz” demişti.

    Peki 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte ek gösterge toplantı tarihi 2022...

    3600 EK GÖSTERGE İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

    3600 ek gösterge görüşmeleri Çalışma Bakanlığı ile Memur-Sen arasında kurulan komisyon toplantılarıyla başladı

    İlk toplantı 16 Şubat'ta yapıldı.

    3600 ek gösterge konusunda ikinci toplantı 16 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

    3600 ek gösterge ile öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polisleri kapsıyor ancak avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.

    3600 ek gösterge ikinci toplantı ne zaman 2022 #1


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