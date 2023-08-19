3600 ek gösterge ile birinci kademeye gelen memurları neler bekliyor Memurlara yönelik Toplu Sözleşme görüşmelerinde sosyal haklar da konuşuldu ve hükümet kanadından 3600 ek gösterge düzenlemesi tekrar gündeme getirildi.

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İHA

Daha öncesinde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi yeni torba yasayla birlikte 1’inci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak.

Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynayacak.

Memurlara yönelik gündeme gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili yolda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, bilgi verdi.

3600 ek gösterge düzenlemesi en erken 15 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Ek gösterge neleri değiştirecek?

-3600 ek gösterge ile emeklilik maaşlarına 2 bin 500 - 4 bin 500 liralık yansıma olacak.

-Memur emeklileri ikramiyeleri de 60 bin - 150 bir aralığına liraya yükselecek.

-Ayrıca yapılacak düzenlemede ortaokul, ilkokul ve lise mezunu memurlar 3600 ek göstergeden faydalanamayacak.

-Ancak 2 yıllık yüksekokul ve 4 yıllık üniversite mezunu memurlar 3600 ek göstergeden yararlanabilecek.

-3600 ek gösterge ile "Tazminat Yansıtma Oranı" yüzde 145’e kadar çıkacak.

"Memuriyette eğitim önemli"

Memuriyette eğitimin çok önemli olduğunu dille getiren Karakaş şu bilgiye verdi:

İlkokul mezunu bir memur veya kamu görevlisi 15’inci derece birinci kademeden başlatılmakta. Dolasıyla ilkokul mezunu memurun hizmeti ne kadar olursa olsun en fazla 7’nci dereceye kadar düşebilir. Bu anlamda ilkokul mezunu olan memurların 3600 ek göstergeden faydalanma şansı olmadığını söyleyebiliriz. Ortaokul mezunu memurlar ise 14’üncü derece 2’nci kademeden başlatılmakta. Ortaokul mezunu memurlar da 1’inci dereceye gelememekte, en fazla 5’inci dereceye gelmektedir. Lise mezunu memurlara baktığımız zaman, 13’üncü derece 3’üncü kademeden başlatıldığını görmekteyiz. Lise mezunu memurlar ise en fazla 3’üncü dereceye kadar gelebilirler. Lise mezunu memurların da 1’inci dereceye gelmelerinin çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Ancak lise mezunu olan bir memur sonrada herhangi bir yüksekokul bitirdiği takdirde 1’inci dereceye gelme şansının olduğunu söyleyebiliriz.

“2 yıllık yüksekokul ve 4 yıllık üniversite mezunu memurlar 3600 ek göstergeden yararlanabilecek”

Sadece 1’inci derece memurların 3600 ek göstergeden faydalanabileceğinin altını çizen Karakaş, şu açıklamada bulundu:

En az 2 yıl üniversite mezunu olan memurlar, 10’uncu derece 2’nci kademeden başladıkları için 1’inci dereceye yükselebiliyorlar. 4 yıl ve üzeri üniversite mezunu olan memurlar ise en kolay şekilde 1’inci dereceye elde eden memurlardır. Çünkü 9’uncu derece 1’inci kademeden başlamakta ve 25 yılın sonunda 1’inci dereceye rahatlıkla gelmektedirler. Özetle 2 yıllık yüksekokul ve 4 yıllık üniversite mezunlarının gereken hizmetleri de tamamlamaları halinde 1’inci dereceye gelebileceklerini ve 3600 ek göstergeden yararlanabileceklerini söyleyebiliriz.

"Yaklaşık 470 bine yakın çalışan memur yararlanacak"

Yaklaşık 470 bine yakın çalışan memur, kamu görevlisi ve memur emeklisinin 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanacağını söyleyen Karakaş, düzenleme ile emekli olan memurların emeklilik maaşını arttıracağını, çalışan memurların ise bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte hem emekli ikramiyelerinde artış olacağını hem de emekli maaşlarında artış olacağını dile getirdi.

"Maaşlara küçük bir yansıması olacak"

Karakaş, çalışan memurların aldıkları maaşta ise küçük bir artışın olacağını sözlerine ekledi.

“Memur 3600’ü bulduğu zaman Tazminat Yansıtma Oranı yüzde 145’e kadar çıkmakta”

3600 ek göstergede, memurların bulundukları dilimdeki Tazminat Yansıtma Oranının önemine vurgu yapan Karakaş, şu bilgiyi verdi:

Eğer ki bir memur 2200-3600 ek göstergeden faydalanıyorsa tazminat oranı sadece yüzde 85’le sınırlı kalır. Fakat eğer memur 3600’ü bulduğu zaman bu yüzde 85’lik oran yüzde 145’e kadar çıkmakta. Bu yansıtma oranıyla birlikte elde edilecek olan ikramiye tutarı son derece artmakta.

“3600 ek gösterge ile emeklilik maaşlarına 4 bin 500 liralık yansıma olacak”

Karakaş, temmuz ayında memur maaşlarında yapılan seyyanen zammın öncesinde 3600 ek göstergenin verilmesi halinde, emekli maaşına en az 2 bin 250 lira civarında bir artış söz konusu olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: