3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? Vedat Bilgin'den açıklama

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? Vedat Bilgin'den açıklama

Milyonlarca vatandaşı etkileyecek olan 3600 ek göstergeye dair yeni ve güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Bilgin, 3600 ek göstergeye dair bir açıklama daha yaptı.

Milyonlarca memurun beklediği ek göstergeye dair gelişmeler hızlanırken, yapılan her açıklama ise heyecan yaratmaya başladı.

3600 ek gösterge, memur maaşları ve emekli maaşları gibi pek çok konuda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek göstergenin çıkacağı tarih hakkında konuştu.

Artık sona gelinen ek gösterge; öğretmen, hemşire ve polis dahil olmak üzere memurları yakından ilgilendiriyor.

Bu konuyu uzun süredir takip eden ve artık ek göstergenin çıkmasını bekleyenler, "3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? İşte ek göstergeye dair detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek göstergeye ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Diğer bakanlıklarla ilgili çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Mayıs’ta Mecliste. Taraflarla, kurumlar arası görüşme ve teknik çalışma yapılıyor. Şubat’ta falan konuyla ilgili bir açıklama yapılabilir. 3600'ü Mayıs'ta meclise intikal ettireceğiz" diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Memur sendikalarının ek gösterge sisteminin düzenlenmesi talebini değerlendiren Bilgin, "Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız.

Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600, ona bağlı bir memur 3600 olmaz. Bu düzenleme yapılacak.

Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan. Mesela 3600 diyoruz ama onların dışında farklı başka rakamlar, ek göstergeler koyabiliriz" diye konuştu.