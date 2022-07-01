3600 ek gösterge ve öğrenci affı yasa teklifi TBMM'den geçti

3600 ek gösterge, öğrenci affı, emekli aylıklarında artış ve ÖTV indirimini içeren yasa teklifi TBMM'den geçti.

Kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge, öğrencilere üniversite affı, milletvekillerine emekli maaş artışı getiren, en düşük emekli maaşını da 2500 liradan 3500 liraya çıkaran torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.



Milyonların gözü bu kanun teklifindeydi

5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle memurların ek göstergelerine 600 puan eklenecek.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri yükselecek. Ek gösterge artışıyla emekli maaşı ve ikramiyesinde artış olacak.

Emekli ikramiyelerindeki artış 50 bin lirayı bulacak

Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234-1391 lira, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500-50 bin 150 lira arasında artacak.

Öğrenci Affı

Yasayla ayrıca, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinden eğitimlerini bırakmak zorunda kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş imkanı tanınacak.

Emekli aylığı 3 bin 500 TL oldu

Torba kanun teklifine verilen önergeyle, 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 3.000 liraya çıkartılmasını öngören madde değiştirildi.

Önergenin kabul edilmesiyle en düşük emekli aylığı 3.500 liraya yükseltildi.

ÖTV indirimi de eklendi

Teklife yerli elektrikli otomobil üretimini teşvik etmek için ÖTV indirimi de eklendi.

Meclis tatile girdi

5’inci Yasama Yılını tamamlayan Meclis, 1 Ekim’e kadar tatile girdi.

Varlık Barışı başvuru süreci uzatıldı

Varlık Barışında 30 Haziran’da sona eren başvuru süreci 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı.