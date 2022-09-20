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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.
- Haber Merkezi
- 20.09.2022 - 17:14
- Güncelleme : 20.09.2022 - 17:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere ABD’ye gitti.
ABD ziyareti kapsamında çok sayıda, ikili görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir görüşme daha gerçekleştirdi.
Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Birleşmiş Milletler 77’inci Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.
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