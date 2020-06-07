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Tunceli'de 3 terörist öldürüldü
Ovacık bölgesinde düzenlenen operasyon kapsamında, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 07.06.2020 - 16:33
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar, başarı ile devam ediyor...
Tunceli'nin Ovacık kırsalında, operasyon düzenlendi.
3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:
"Tunceli'nin Ovacık kırsalında 31 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği belirlendi."