Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşma yapıyor.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İstanbul'a yakışır olan hastanemizin, depreme dayanıklı olmasını istedik.

618 milyon liralık bir yatırım söz konusu...

Yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta tedavi göreceğini düşünüyoruz. Yılda 100 bin ameliyat yapılacağını öngörüyoruz.

Sağlık anlamında biz devleti adeta yok farz edip, elimizden ne geliyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

Dünya genelinde 550 bin insanın hayatına mal olan koronavirüs bize sağlığın ve sağlık altyapısının önemini bir kez daha gösterdi.



Aldığımız tedbirler sayesinde salgını en düşük can kaybıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık.

83 milyonun her bir ferdine sağlık hizmeti sağladık.

Dünyanın 138 ülkesine sağlık malzemesi gönderdik. Bugün kendi hastanelerimizin yanı sıra Brezilya'dan Somali'ye kadar birçok kıtada Türk malı solunum cihazları kullanılmaya başlandı.

Türkiye'yi üç kıtanın sağlık merkezi yapmakta kararlıyız.

Böyle devasa bir sorunla mücadele etmek kolay değildir. Her ne kadar aşı çalışmaları yapılsa da bir süre daha hastalıkla yaşayacağımız anlaşılıyor.

Virüs bulaşma ihtimalini en aza indirmek zorundayız. Özellikle kapalı mekanlarda maske kullanımı günden güne yaygınlaşıyor.

Gelin, şu sigarayı da bırakın...

Bu sigara da koronanın en önemli etkenlerinden biridir.

Asker uğurlama törenlerinde istenmeyen görüntülere şahit oluyoruz. Asker uğurlarken, arkadaşınızı zehirliyorsunuz.

Böyle bir uğurlama olduğunda toparlayın, götürün dedim.

Tedbirsiz tevekkül olmaz. Rehavetin sonu ya hastalık ya da pişmanlıktır.

Vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum.

Şehir hastanelerimiz Avrupa'da bir numara, dünyada ise sıralıdır. Bu hastanelerimiz sağlık turizminde ciddi bir çekim alanı olacaktır. "