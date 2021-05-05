Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye şu anda 100 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz Biontech, 50 milyon doz Sputnik aşısı ile anlaşma yapmıştır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesindeki son toplantıda, tedbir ve kısıtlamaların etkisinin değerlendirildiğini belirtti.

Ülkedeki aşı tedariği hakkındaki son gelişmelerle ilgili konuşan Koca, şunları söyledi:

"NÜFUSUMUZUN 3 KATI KADAR AŞI ANLAŞMASI İMZALADIK"

"Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNtech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmalar imzalanmıştır. Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen anlaşma imzaladık. "

Fahrettin Koca'dan bilim kurulu sonrası açıklama VİDEO

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"SABIR VE SEBAT GÖSTEREREK SALGININ TEKRARLAYAN SALDIRGANLIĞINI KIRACAĞIZ"

Kısıtlamaların, koronavirüs salgınıyla mücadeledeki önemine işaret eden Koca, "Kısıtlamalar özlediğimiz günlerin hasretini daha çok hissettirse de terazinin diğer ucundaki hastalığın yayılımı ve kayıplarımızı belirgin şekilde azaltmaktadır. Bu dengeyi ancak birlikte hareket ederek kurabiliriz. Bugün fedakarlık göstererek ertelediğimiz günlerimiz, bizim ve sevdiklerimizin hayatlarını korumak için yapılmış yatırımlar. Kapanma-açılma arasındaki kısır daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır ve sebat göstererek salgının tekrarlayan saldırganlığını kıracağız." diye konuştu.

"ŞU GÜNLERDE İSE AĞIR HASTA VE VEFAT SAYILARINDA TEDBİRLERİN ETKİSİNİ GÖSTERECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Koca, uygulanan tedbir ve kısıtlamalar ile birlikte hastalığın genel seyri de dikkate alındığında son 15 günde vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşandığına dikkati çekti. Bu düşüşün 10 gün gecikmeli olarak doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandığını vurgulayan Koca, "Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz. Mevcut gidişat ödediğimiz bedele ve gösterdiğimiz sabra değeceğini işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

"MUTASYONLAR KONUSUNDA NE İYİMSER OLACAK NE DE KARAMSARLIĞA SEBEP OLACAK SOMUT TESPİT YOK"

Koca, mutasyonlar ile ilgili çok sayıda kayıt ve incelemeyi eş zamanlı olarak takip ettiklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Ortada bir gerçek var, o da hastalığın varyantlarının etkisi konusunda kimse mutabık değil. Virüs benzer özellikleri göstererek dolaşımda kalmaya devam ediyor. Bu konuda aldığımız tedbirlerin toplum gündemini daha fazla meşgul etmesini gerektiren bir yönü yok. Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut bir tespit maalesef yok."

Hastalığın seyrini değiştirecek olan aşılar ile ilgili de bilgilendirme yapmak istediğini dile getiren Koca, her gelişmeyi zamanında paylaşmaya gayret ettiğini söyledi.