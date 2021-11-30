Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ekonomi politikasını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur-faiz-enflasyon sarmalından, düşük faizle üretim ve ihracatın desteklenerek çıkılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız" dedi. Kur manipülasyonlarının oyuna gelinmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"BU SARMALDAN ÇIKACAĞIZ"

"Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Türkiye ne zaman yüksek faiz için adım atsa, döviz kuru üzerinden bir manipülatif baskı ile karşı karşıya kalmıştır. Biz buna müsade etmeyeceğiz. Bu kur faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız.

Bu spekülasyonları ancak biz engelleriz. Sürekli tekrarlanan bu süreç, ekonomiyi bağımlı hale getiren bir kısır döngüdür. Biz yatırımı üretimi engellenmelerine müsade etmeyeceğiz. Bu sarmaldan çıkacağız. Bizi kur manipülasyonu ile yeniden bu oyuna çekmeyece çalışıyorlar. Bu kez bunu başaramayacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur manipülasyonlarının oyununa gelmeyeceğiz VİDEO

"ÜKLEMİZ BU KISIR DÖNGÜYÜ KIRMA AŞAMASINA GELMİŞTİR"

Türkiye'nin temel göstergeleri ekonomide çok güçlü. Bizim ekonomik verilerimiz aslında zayıf değil gayet iyi durumda. Ülkemiz artık bu kısır döngüyü kırma aşamasına gelmiştir ve artık buradan dönmeyeceğiz.

Bu olay sadece ülkemizde mi var? Almanya'da, ABD'de, Hollanda'da var mı evet var. Tüm bunlardan Türkiye olarak biz büyük oranda sıyrılmış vaziyetteyiz. Türkiye'nin dinamiklerine güvenen yabancı yatırımcılar için artık zamanıdır. Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapanlar her zaman kazanmıştır bundan sonra da kazanacaktır.

"MEVCUT YATIRIMLARINIZI GELİN DAHA DA GÜÇLENDİRİN"

Türkiye'deki sermayenin temsilcisi konumunda olan STK'nın burada kalkıp da bize cevap yetiştirmeye kalkması çok manidar. Ben onlara diyorum ki kamu bankaları kredi istiyorsanız size kredi vermeye de hazır. Mevcut yatırımlarınızı gelin daha da güçlendirin. Bizim derdimiz var bizim derdimiz ne? Kur faiz sarmalı değil yatırımı yapacak güçlü yatırımcıları arıyoruz. Yeter ki bize güven veren yatırımcı olsun.

"BİZ YENİ EKONOMİ MODELİYLE DÜŞÜK FAİZLİ ÜRETİMİ VE İHRACATI DESTEKLEYECEĞİZ"

Biz yeni ekonomi modeli ile yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz. Kamu bankalarına sürekli bunu diyorum. Düşük faiz ile siz özel sektör bankaları ile yarışa girmeyeceksiniz düşük faizle yatırımcıları teşvik edeceksiniz ardından istihdamı artıracaksınız. İstihdamla birlikte üretimi artıracaksınız üretimle birlikte küresel sermaye ile ihracatta yarışa gireceksiniz. İhracatta çok iyi durumdayız. 215-220 milyar dolarlara çıktık. Yıl sonuna kadar bu 220'nin üzerine çıkacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"POZİTİF AYRIŞTIRMAYI DEVAM ETTİRECEĞİ İNANCINDAYIZ"

"Küresel salgın döneminde her şeyden önce Türkiye özellikle bu 3 çeyrekte de çok farklı bir ayrışma ortaya koydu. Yıl sonu itibariyle de bu pozitif ayrışmayı devam ettireceği inancındayız. Sadece biz değil, OECD'de söylüyor. Üçüncü çeyrekte de güçlü görünümünü korudu. Bu beklentileri de aşarak böyle bir konuma gelmiş olması, aç kurtlar gibi bekleyenleri şaşırttı. Biz şaşırmadık. Gerek ikinci çeyrekte, gerekse üçüncü çeyreğin sinyalini ikinci çeyrekten aldık.

"FAİZ SEBEP ENFLASYON NETİCEDİR"

Faizi düşürmek suretiyle yatırım, istihdam üretim, ihracat büyüme... Bu 4 anabaşlık bize büyümeyi getirecek. Bizim tahminimiz asgari 10 ama bu 10'un üzerine çıkabilir. Bazı dostlarımız 10'un üzerine çıkabileceğimiz düşüncesini bizimle paylaşıyor. Yıl sonu itibariyle enflasyonla kendisini gösterecek. Faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşüyoruz, enflasyonun da düştüğünü hep birlikte göreceğiz.

"İKİ ÖNEMLİ DESTEK PAKETİ HAZIRLADIK"

Biz şu anda daha öncede olduğu gibi bu kritik dönemde iki önemli destek paketi hazırladık. İstihdama destek paketi ve imalata dayalı ithal destek paketi. 19 yıldır nasıl sanayicisinden esnafına kadar milletimizin her kesiminin yanında durduysal bu süreçte de kimseyi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.

"50 BİN YENİ İSTİHDAMIN ÖNÜNÜ AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bu milletle iktidar olduk. AK Parti milletin partisidir dedik ve böyle yürüdük. Küçük ve orta işletmelere yönelik 50 kişinin altında çalışanı olan firmalara istihdama olan katkılara yönelik ödemeler yapıyoruz.



50 bin yeni istihdamın önünü açmak istiyoruz. Özellikle 3-4-5 ve 6'ncı teşvik bölgelerinde yer alan 58 il ve ilçelerinde yatırım yaparak istihdam oluştaracak girişimcilere müjdemiz var.

"BİZ CEYHAN'DA BÜYÜK BİR TESİSİN 1 MİLYAR 700 MİLYON DOLARLIK TEMELİNİ ATTIK"

Biz geçenlerde Ceyhan'da büyük bir tesisin 1 milyar 700 milyon dolarlık temelini attık. Burada inşallah 2,5 yıl içerisinde bitecek ve burada 5 bin civarı bir istihdam olacak. Aynı zamanda cari açığımızı da ciddi anlamda aşağı çekecek. Bunun arkasından yine Seyhan'da bazı gelişmeleri takip edenler var biz de takip ediyoruz.





"BİZ 6 SIFIRI ATIYORUZ DERKEN TAKSİM MEYDANI'NDA ANIRIRIM DİYENLER VARDI"

Biz 6 sıfırı atıyoruz dediğimiz zaman Taksim Meydanı'nda anırırım diyenler vardı. Başbakan olarak talimatı verdim ve 6 sıfırı attık. Sonra onunla övünmeye başladılar. Benzer birçok ekonomik kararın altında benim imzam var. Sen benim bir bakanımsın sen karar mercii değilsin ki.



"FAİZ ARTTIRMANIN ÇÖZÜM OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Döviz kurunda kalıcı istikrar, ihracat, turizm ve diğer hizmet gelirleri ile döviz kazanarak olabilir. Faiz artırmanın çözüm olmadığını gördük. Bize dayatılan yüksek faiz politikası yeni bir olay değil. Yerli üretimi yok eden üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu kalıcı hale getiren bir politikadır. Sonu olmayan bir sarmaldır. Biz şimdi bu sarmala son veriyoruz.

"TURİZMDE DE SÜRATLİ BİR TOPARLANMANIN İÇERİSİNDEYİZ"

Bugün geldiğimiz noktada ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 90'lara oluşta mesele bu. Turizmde de süratli bir toparlanmanın içerisindeyiz.



Antalya hiç olmadığı kadar Rus turist çekiyor. Rusya ile dayanışmamız bu şekilde turist akını da sağlıyor. Cari fazlası vermeye başladık. İnşallah önemizdeki sene yıllık bazda da cari fazlaya geçeceğimiz anlaşılıyor ve buna da inanıyorum."

"EKONOMİK GÜVENKİK ULUSAL GÜVENLİĞİN BİR PARÇASIDIR"

Ekonomik güvenlik ulusal güvenliğin bir parçasıdır. Türkiye ekonomisi güçlüdür. Makro göstergelerimiz ve son dönemdeki ekonomik performansımız gayet iyi durumdadır. Döviz kurunda gördüğümüz son hareketlerin ekonomik temeli olmadığı da açıktır. Bunu anlayanlar var anlamayanlar var. ülkemizin giderek güçlenmesi elbette bazılarını rahatsız ediyor. Düşünün Ana Muhalefetin başındaki kişi bundan ciddi manada rahatsız oluyor.

"SSK'YI BATIRAN ZİHNİYET HALA AYNI KAFADA"

Milli Güvenlik Kurulu bu noktada bu konuların görüşüldüğü yer olamazmış. Hakikatten bu kişi daha siyaseti anlamış değil siyaseti bilmiyor. SSK'yı batıran o zihniyet o kafa hala aynı yerde. Sen zaten SSK'yı batırdın sen değil misin Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinde insanların morglarda öldüğü dönemin sorumlusu sen değil misin? Rahmetli Savaş Ay'ın programını hiç unutmuyorum. Adeta bay Kemal ile dalga geçiyordu. Bunların sorumlusu siz değil misiniz diye o da topu başka yere atıyordu. Bunları Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşmeyeceğiz de bunları nerede görüşeceğiz. Şunu bir defa bilmesi lazım Türkiye eski Türkiye değildir. Türkiye finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere papuç bırakmaz. Reel ekonomimiz bu tehditleri tamamen boşa çıkarcak güç ve kabiliyettedir.





"BENİM VATANDAŞIM FAİZ SARMALI ALTINDA İNİM İNİM İNLER"

Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Şu anda benim normal vatandaşım faiz sarmalı altında inim inim inler. Bakın Ana Muhalefetin başındaki zat ne diyor indirin 1'e biz destekleriz. Ben aksini söylemiyorum fakat benim şu anda tek başıma böyle bir karar alma yetkim var mı yok. Gidip Merkez Bankası'nı ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamalar da belli. Merkez Bankası'nı yıpratacak açıklamalar da yaptı. Zaten yanındaki sözcü olan zatda iyi bir faizcidir. Kendisi zaten bu işlerden anlamaz. Biz inşallah seçim öncesine kadar ciddi manada bu faizin düştüğünü kuru tetikleyen faizin düşüşü nedeniyle kurda da iyileşme göreceğiz. Buna enflasyon da dahil. Böyle bir süreç olacak fakat muhalefetin faiz indirimine ilişkin açıklamaları bizim doğru yolda olduğumuzun teyididir.





"DERDİMİZ ÜLKEMİZİ BU YÜKSEK FAİZ ÇIKMAZDAN KURTARMAK"

Faizler, enflasyon dünyada ortadadır. Şu anda ABD'de, Avrupa'da faiz oranlarına enflasyona bakalım. Bizimle mukayese edilemeyecek derecede yüksek faizlerinin enflasyonlarının olduğunu görüyorsunuz. Derdimiz şu ülkemizi bu yüksek faiz çıkmazından kurtarmamız lazım. ABD'de G20 ülkeleri olarak baktığımızda 4,9 olarak gözüküyor. İngiltere 6,6 olarak gözüküyor. Türkiye'de 7,4 malum. Çin'e bakıyoruz 4,9. Hepsinden biz ayrışmış durumdayız. İnşallah yıl sonu itibarıyla da onlardan çok farklı bir yere geleceğiz. Bizim derdimiz yatırımları ve yerli üretimi desteklemek ve artırmaktır.

"VATANDAŞIMIZ BU İŞİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ DİYENLERDEN FERSAH FERSAH İLERDE"

Vatandaşımız biz bu işi çok iyi biliyoruz diyenlerden fersah fersah ileride. Yüksek faiz bir defa maliyetleri artırır mı düşürür mü? Artırır çünkü bu faizin dayattığı yer neredir? Maliyetlerdir bu maliyetler de bunu alan esnaf ne yapacak sattığı ürüne ilave edecek. Bunun faturasını vatandaş ödeyecek. Kalkıp esnaf bu faizin bedelini kendi ödemez. Bunu vatandaştan alır. Maliyet enflasyonu dediğimiz şey de böyle doğuyor.

"STOKÇULUK HIRSIZLIKTIR"

Stokçuluğun bir dafa yeniden düzenleyip bu işin cezai müeyidesinin artması lazım. Stokçuluk dinimizde yeri olmayan bir konudur. Stokçuluk bir nevi hırsızlıktır. Fahiş fiyatlarla mücadele noktasında ilgili Bakanlarımıza dedik ki bu adımları atacaksınız sadece denetleme yetmek yasal düzenleme yapıp fahiş fiyat artışı yapanların üzerine gidip malı piyasadan çekenleri yakaladığımızda onlara gerekli müeyideleri uygulayalım. Bu sadece soğan, patates olayı değil sanayide de buna benzer stokçuluk yapanlar var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stokçuluğun dinimizde yeri yoktur VİDEO

"ABD'DE ENFLASYON SON 31 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI"

ABD'de enflasyon son 31 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Almanya'Da enflasyon son 28 yılın zirvesine çıktı. Elbette Türkiye'nin bu küresel fiyat artışlarından etkilenmemesi mümkün değil. Ancak biz kamu maliyesindeki imkanlarımızı da kullanarak enerji başta olmak üzere maliyet artışlarını vatandaşlarımıza yansıtmamak için gerekenleri yapıyoruz. Küresel kaynaklı bir enflasyon artışı söz konusu. Yıl sonu itibarıyla fırsatçıları da defederek olumlu neticeler alacağız.



"ENERJİDE DOĞAL GAZDA AVRUPA İLE MUKAYESE EDİLEMEYECEK KADAR FİYATLARIMIZ UCUZ"

Enerjide doğal gazda Avrupa ile mukayese edilemeyecek kadar fiyatlarımız ucuz. Bir defa bu gerçeği muhalefet görmek istemiyor. Avrupa'da fiyatlar bizimle mukayese edilemeyecek derecede çok daha pahalı. Biz ise bu kadar ucuz fiyatla doğal gazı verirken, enerjiyi verirken yalan yanlış her türlü haberleri uyduruyorlar. Şimdi biz yalancı ile nereye kadar yarışacağız. Benim de bir huyum var. Yalanla bunları mukabele etmek değil fakat biz rakamları konuşturuyoruz. İnansanız da inanmasanız da biz rakamlar ortada maliyetinin çok çok altına bunu veriyoruz ve sözümüz şu biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.





"ASGARİ ÜCRET 2002 YILINDAN BU YANA 15,3 KAT ARTTI"

Asgari ücret devlet işçi ve işverenden oluşan üçlü bir yapı, komisyon tarafından belirleniyor. Bizler de bu işin müzakerelerini yaptık asgari ücret konusunda 2022'den itibaren önemli kazanımlar elde edildi. Asgari ücret 184 lira iken 2 bin 825 liraya biz çıkardık. Asgari ücret 2002 yılından bu yana nominal olarak 15,3 kat arttı. Aynı dönem için asgari ücretin reel oranı da yüzde 131 olarak gerçekleşti. Asgari ücretin reel değerinin artması işçilerimizin satın alma gücünün arttığının da göstergesidir. Asgari ücrette 2002 yılında 14. sırada olan ülkemiz 2021 yılında 10. sıraya yükseldi. işçilerimizin satın alma gücünü yükseltmeye devam edeceğiz.

"BABAYİĞİTLİK BİZE YAKIŞIR EVVELALLAH"

Babayiğitlik bize yakışır evvelallah biz de bunu inşallah ilgili Bakanım gerekse heyeti gerekse yine çalışma arkadaşlarım geniş istişareler yapmak suretiyle çok fazla uzatmadan kararımızı vereceğiz.



Emekliler her zaman için bizim önceliklerimiz arasında yer aldı. Bundan sonra da aynı şekilde olacaktır. Onlara bütçe imkanları zorlanarak önemli iyileştirmeler yapıldı yapılmaya da devam edecek. Emekliler için eziyet olan fiş toplama eziyeti vardı. Biz onu da kaldırdık. Aylıklara yüzde 4-5 ilave yaptık. 2012 yılında İntibak Kanunu'nu çıkararak emekli aylıklarında artış oldu bunu da biz yaptık.

"EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 15 İYİLEŞTİRME YAPTIK"

Emekli aylıklarına yüzde 15 iyileştirme yaptık. Bununla da kalmadık 2018 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki bayram için 2 bin lira bayram ikramiyesi vermeye başladık. 2021 yılında bu tutarı 2200 liraya yükselttik. 2021 yılında toplam 25 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik. Aylıklara seyyanen ve oransal yapılan artışlarla emeklilerimize verilen bayram ikramiyeleri ile emekli aylıklarına reel olarak yüzde 44 ile yüzde 388 oranında artış sağlamış olduk. Ülkemizde 2002 yılında emekli sayımız 6,5 milyondu 2021 ekim itibarıyla 13,5 milyona emeklilerimizin sayısı ulaştı. 6. Dönem Toplu Sözleşmede 3600 ek göstergenin 2022 sonuna kadar tamamlanmasını kararlaştırdık.

