Euro
10.0365
-0.32%
Dolar
8.4381
-0.21%
Altın
492.59
-0.93%
Borsa
1.393
0.09%
Bitcoin
348.899
7.02%
EXEN Coin
25.64
3.84%
34ºC
İstanbul
Güneşli 34 C

    Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

    PKK/YPG’li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe karşılık veren Türk askeri, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hale getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 11:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında yuvalanan terör örgütleri ile mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

    Kahraman Mehmetçik, terör saldırılarına karşı yaptığı operasyonlarla teröristlerin inlerine kadar giriyor.

    Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından açılan ateşe misliyle karşılık verildi.

    Saldırıyı gerçekleştiren 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla operasyona ilişkin bilgi verdi.

    MSB PAYLAŞIMI

    MSB paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

    "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK/YPG’li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık veren Kahraman Komandolarımız, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hale getirdi."

    Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü #1

    Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir