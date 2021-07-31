Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

PKK/YPG’li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe karşılık veren Türk askeri, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında yuvalanan terör örgütleri ile mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, terör saldırılarına karşı yaptığı operasyonlarla teröristlerin inlerine kadar giriyor.

Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından açılan ateşe misliyle karşılık verildi.

Saldırıyı gerçekleştiren 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla operasyona ilişkin bilgi verdi.

MSB PAYLAŞIMI

MSB paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı bölgesine yönelik terörist saldırılarına karşı operasyonlarımız devam ediyor. PKK/YPG’li teröristlerin bölgeye yönelik açtıkları ateşe misliyle karşılık veren Kahraman Komandolarımız, saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristi etkisiz hale getirdi."