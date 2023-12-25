Türkiye'nin düzensiz göçmenlerle mücadelesi sürüyor.
Hemen her gün yapılan denetimlerde ekipler, kaçak göçmenleri tek tek yakalarken organizatörlere de nefes aldırmıyor.
Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmenlere yönelik son operasyonu paylaştı.
" 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı"
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"37 İlde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-4” Operasyonları kapsamında 192 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 4 bin 568 Düzensiz Göçmen Yakalandı."
"İnsan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz"
Paylaşımın devamında şöyle denildi:
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;
Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz
Operasyonlardaki iller
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 37 ilde Jandarma ve Polisimiz tarafından gerçekleştirilen 126 ayrı yere yapılan Operasyonlarda...
"41’i tutuklandı"
192 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Bunlardan 41’i tutuklandı.
7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
"Mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir"
Operasyonları koordine eden Valilerimize, Operasyonları düzenleyen Jandarmamızı ve Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.
Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.
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