37 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 4 bin 568 göçmen yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçmenlere karşı düzenlenen operasyonda 192 organizatörün ve 4 bin 586 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerle mücadelesi sürüyor.

Hemen her gün yapılan denetimlerde ekipler, kaçak göçmenleri tek tek yakalarken organizatörlere de nefes aldırmıyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmenlere yönelik son operasyonu paylaştı.

" 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı"

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"37 İlde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-4” Operasyonları kapsamında 192 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 4 bin 568 Düzensiz Göçmen Yakalandı."

"İnsan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz"

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz

Operasyonlardaki iller

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 37 ilde Jandarma ve Polisimiz tarafından gerçekleştirilen 126 ayrı yere yapılan Operasyonlarda...

"41’i tutuklandı"

192 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Bunlardan 41’i tutuklandı.

7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"Mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir"