37 ilde terör operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 189 kişi yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı 'Kahramanlar-38' operasyonunda 189 şüpheli yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde örgütün yuvalandığı bölgelere yönelik operasyonlar sürerken, şehir merkezlerindeki örgüt mensupları da tek tek yakalanıyor.

Bu kapsamda güvenlik güçleri, 37 ilde eş zamanlı olarak 'Kahramanlar-38' operasyonu düzenlendi.

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

"189 kişi yakalandı"

Bakan Yerlikaya, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"37 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-38” Operasyonlarında 189 şahıs yakalandı.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."

Operasyonun ayrıntıları

Paylaşımın devamında şu bilgiler yer aldı:

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-38”Operasyonları kapsamında;

Adıyaman’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şahıs yakalandı.

Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 27 şahıs yakalandı.

Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.

Bingöl’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Batman'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Bolu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

8 il

Bursa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şahıs yakalandı.

Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.

Diyarbakır’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı.

Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.

Erzurum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.

Hatay’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.

İstanbul'da 22 kişi yakalandı

Isparta’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 22 şahıs yakalandı.

İzmir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şahıs yakalandı.

Karabük’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.

Kastamonu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Kayseri’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Kırşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şahıs yakalandı.

Operasyondaki 8 il

Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.

Kütahya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

Mardin’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.

Osmaniye’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Siirt’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.

5 ildeki operasyonlar...

Tokat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.

Van’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs olmak üzere toplam 189 şahıs yakalandı.

"Mücadelemiz terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek"