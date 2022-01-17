Osman Kavala hakkında karar günü

52 sanıklı Gezi Parkı davasının tek tutuklusu olan Osman Kavala için bugün karar açıklanacak.

İş adamı Osman Kavala'nın, 2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı olaylarını finanse ettiği iddialarıyla yargılanması devam ediyor.

Yargıtay ve İstinaf Mahkemeleri tarafından bozulan ve Osman Kavala'nın tek tutuklusu olduğu toplamda 52 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması ise bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Dava kapsamında yargılanan ve 1539 gündür tutuklu olan Kavala hakkında bugün nihai karar belli olacak.

SAVUNMA YAPMAYACAK

Geçmiş dönemde yaptığı açıklamada bundan sonra duruşmalara katılmayacağını ve savunma yapmayacağını duyuran Osman Kavala, bugünkü 3. duruşmada da savunma yapmayacak.

35 SANIĞIN BERAAT KARARI YARGITAY TARAFINDAN BOZULDU

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı.

Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu.

DAVALAR BİRLEŞTİ

Yargıtay, bozma kararında Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği yazıda davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti. Davalar 30 Temmuz'da birleştirilmiş ve sanık sayısı 52'ye çıkmıştı.