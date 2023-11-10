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370 kişiye mezar olan binanın müteahhidi AVM'de gezerken yakalandı

370 kişiye mezar olan binanın müteahhidi AVM'de gezerken yakalandı Hatay depreminde 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın 1'inci kısım müteahhidi Mehmet Özat, Ankara'da bir alışveriş merkezinde yakınlarını kaybeden kadınlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.