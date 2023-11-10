Türkiye, 6 Şubat sabahı asrın felaketiyle sarsıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizde birden büyük yıkıma yol açtı.
Sarsıntılar nedeniyle yıkılan binalar masum insanlarımıza mezar oldu.
50 binden fazla insanımız hayatını kaybederken tüm Türkiye'nin yüreği yandı.
Depremlerin ardından süratle başlatılan soruşturmalar çerçevesinde yıkılan binalarla ilgili çok sayıda isim tutuklandı.
Yüzlerce insanın yaşamını yitirdiği binanın müteahhidi yakalandı
Ancak ölümlerden sorumlu bazı şahıslar kaçmaya devam ediyordu.
Bu isimlerden biri de Emlak Bank Konutları'nın 1'inci kısım müteahhidi Mehmet Özat (72) idi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’ndeki Emlak Bank Konutları 1’inci kısmında bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı.
Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı düşünülen bloklarda 370 kişi yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybedenlerin yakınları AVM'de gördü
Hakkında gözaltı kararı verilen binanın müteahhidi Mehmet Özat ise izini kaybettirdi.
Binada hayatını kaybeden kişilerin yakınları bugün Mehmet Özat'ı, Ankara'da bir alışveriş merkezinde gezerken gördü.
Depremde yakınlarını kaybeden 2 kadın, Özat'ı yakalayıp polisi aradı. Alışveriş merkezine gelen polise teslim edilen Özat, sorguya alındı.
Tepki gösteren kadınların Mehmet Özat'a müdahalesi ise cep telefonuyla görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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