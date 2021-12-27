Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olan 3 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk askerinin terör ile mücadelesi sürüyor.

Barış Pınarı bölgesinde görevli Mehmetçik, bölgedeki huzur ve güvenin korunması için büyük bir azim gösteriyor.

Bu kapsamda bölgeye yönelik saldırı ve sızma girişimleri tek tek engelleniyor.

3 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Son olarak saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

MSB'nin paylaşımında, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.