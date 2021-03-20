İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Kademeli normalleşmenin başlaması sonrası üçüncü hafta sonunda da İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da yaklaşık 3 ay boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması, kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından bir süredir sadece pazar günü devam ediyor.

İSTİKLAL'DE YOĞUNLUK

Kısıtlamanın kaldırıldığı cumartesi günleri akına uğrayan İstiklal Caddesi'nde bugün de yoğunluk oluştu.

Yoğunluk özellikle öğle saatlerinden itibaren arttı.















