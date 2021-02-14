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Gaziantep’e şehit ateşi düştü
2015 yılında Erzincan’daki görev yerine giderken kaçırılan ve Gara'da şehit olan siviller arasında bulunan Müslüm Altuntaş'ın acı haberi, ailesine ulaştı.
- İHA
- 14.02.2021 - 15:48
- Güncelleme : 14.02.2021 - 15:50
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce başından vurularak şehit edilen 13 kişiden birinin Malatya’daki Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Gaziantep’te yaşayan Müslüm Altuntaş olduğu açıklandı.
Müslüm Altuntaş'ın ailesi ise oğullarının acı haberini aldı.
2015 YILINDA KAÇIRILDI
Er Müslüm Altıntaş, dağıtım izninden sonra, Erzincan’daki görev yerine gitmek için 2 Ekim 2015’te Gaziantep’ten bindiği otobüsten Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen teröristlerce kaçırılmıştı.