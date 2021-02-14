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Gaziantep’e şehit ateşi düştü

Gaziantep’e şehit ateşi düştü

2015 yılında Erzincan’daki görev yerine giderken kaçırılan ve Gara'da şehit olan siviller arasında bulunan Müslüm Altuntaş'ın acı haberi, ailesine ulaştı.