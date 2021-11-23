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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan, vatandaşlara yönelik paylaşım yaparak, "Dünyanın içinden geçtiği şu kritik dönemin önümüze açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 00:04
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 00:11
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Küresel ekonominin işleyişine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel ekonomik işleyiş, salgın süreciyle birlikte yeni bir seviyeye evrilmektedir.
    Dünya millî gelirinin 3’te 2’sini oluşturan hizmetler sektöründe salgın döneminde yaşanan çöküşün, imalat sanayiinde de duraksamaya yol açtığı gerçeğiyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız #1

    "MÜCADELE EDECEĞİZ"

    Her zamanki gibi mücadele edileceğini belirten Erdoğan, "Aziz milletim, Böyle bir ortamda; ya ülkemizde eskiden beri hâkim olan anlayışı sürdürerek yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan vazgeçeceğiz ya da kendi önceliklerimize göre yolumuza devam ederek mücadele edeceğiz. Biz, her zamanki gibi mücadeleden yanayız" notunu düştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız #2

    "ÖNÜMÜZDEKİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEKTE KARARLIYIZ"

    Önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız diyen Erdoğan, "Türkiye belki de tarihinde ilk defa kendi ihtiyaçlarına ve gerçeklerine uygun bir ekonomi politikası izleme fırsatı elde etmiştir. Dünyanın içinden geçtiği şu kritik dönemin önümüze açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız" diye ekledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız #3

    "TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN EN DOĞRU OLANI YAPMAKTA KARARLIYIZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımının devamı şöyle:

    Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamı artırmanın yolunun yatırımdan, üretimden, ihracattan, büyümeden geçtiği konusunda kimsenin şüphesi olmasın.
    Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme odaklı ekonomi politikamızla Türkiye Cumhuriyeti için en doğru olanı yapmakta kararlıyız.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız #4

    "POLİTİKALARIMIZ ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA OLUMLU YANSIYACAK"

    Biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren politikalarımızın günlük hayattaki olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız #5

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