Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi harekatlarına aralıksız devam eden kahraman askerler, hainleri inlerinde leş etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman komandolardan bir başarıyı daha duyurdu.

"5 terörist etkisiz hale getirildi"

Bakanlık, o duyurusunda şu ifadeleri kullandı;

"Saldırı girişiminde bulundular, Kahraman Komandolarımız da gerekeni yaptı! Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi."