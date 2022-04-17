Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Paskalya' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı 'Paskalya Bayramı' mesajında, "Sevince ortak olduğumuz Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Hristiyanların bayramı olan "Paskalya Bayramı" bu yıl 17 Nisan tarihine denk geldi.

Paskalya nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir mesaj paylaştı.

"Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum"

Erdoğan'ın mesajın ifadeler yer aldı:

"Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum. Herkesin kendi inancını, kültürünü ve geleneğini özgürce yaşayabildiği ülkemiz, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla birbirine kenetlenen milletimiz, tüm dünya için emsalsiz örnekliğini sürdürmektedir. Geçmişten bugüne milletimizin her bir ferdinin muazzam katkılarıyla zenginleşen köklü bir medeniyetin mensupları olarak hep birlikte barış ve huzur içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olduğumuz Hristiyan vatandaşlarımıza ve tüm Hristiyanlara esenlikler diliyorum."