Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'te başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısının öncelikli gündemi koronavirüs ile mücadele.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları ve nüfusa oranlı il vaka haritası analiz edilecek.

KADEMELİ NORMALLEŞME ADIMLARI ATILACAK

Aşılama süreci ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin gelinen nokta değerlendirilecek. Amaç, 10-12 bin bandında olan günlük vaka sayısını daha da düşürmek. Bunun için ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.

Kabine toplantısında, 1 Haziran sonrası yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek. Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

ESNAFA MÜJDE VERİLMESİ BEKLENİYOR

Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak. Erdoğan'ın konuşmasında, esnafa bir dizi müjde vermesi de bekleniyor.

İSRAİL'İN SALDIRILARI DA MASADA OLACAK

İsrail'in Filistinliler'e yönelik saldırıları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırıları durdurmak için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği de kabine toplantısının önemli başlıkları arasında olacak.