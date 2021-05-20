Euro
10.2693
0.56%
Dolar
8.4084
0.64%
Altın
504.18
0.39%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
344.366
-8.34%
EXEN Coin
41.92
3.91%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

    Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
    • İHA
    • 20.05.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

    Haziran ayında 30 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

    Eylül ayına kadar toplamda 90 milyon doz BioNTech aşısı gelecek. Kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'da ne olacağı da merak konusu…

    UĞUR ŞAHİN KATILACAK

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'nda bu başlıkların konuşulması bekleniyor.

    Saat 17.00’da yüz yüze yapılacak toplantıya, BionTech aşının mimarı Prof. Dr. Uğur Şahin çevrim içi katılacak.

    BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşecek toplantının ardından saat 19.00’da basın açıklaması yapacak.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir