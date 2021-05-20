Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Haziran ayında 30 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Eylül ayına kadar toplamda 90 milyon doz BioNTech aşısı gelecek. Kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'da ne olacağı da merak konusu…

UĞUR ŞAHİN KATILACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'nda bu başlıkların konuşulması bekleniyor.

Saat 17.00’da yüz yüze yapılacak toplantıya, BionTech aşının mimarı Prof. Dr. Uğur Şahin çevrim içi katılacak.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşecek toplantının ardından saat 19.00’da basın açıklaması yapacak.