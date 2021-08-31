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- Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 31.08.2021 - 11:25
- Güncelleme : 31.08.2021 - 11:34
Türk askerinin terörle mücadelesibüyük bir azimle devam ediyor.
Suriye'nin kuzeyinde görevli askerlerimiz bölgedeki teröristlere nefes aldırmıyor.
Her gün başarılı operasyonlara imza atan Mehmetçik, bir saldırı girişimini daha önledi.
4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Bu kapsamda; Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: ETKİLİ ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLİYOR
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin, "Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getiren Komandolarımız, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.