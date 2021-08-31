Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Türk askerinin terörle mücadelesibüyük bir azimle devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde görevli askerlerimiz bölgedeki teröristlere nefes aldırmıyor.

Her gün başarılı operasyonlara imza atan Mehmetçik, bir saldırı girişimini daha önledi.

4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Bu kapsamda; Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: ETKİLİ ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin, "Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getiren Komandolarımız, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.