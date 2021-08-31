Euro
9.827
-0.58%
Dolar
8.3034
-0.82%
Altın
485.29
-0.4%
Borsa
1.467
0.58%
Bitcoin
398.000
-1.18%
EXEN Coin
25.70
-0.92%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.08.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 11:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Türk askerinin terörle mücadelesibüyük bir azimle devam ediyor.

    Suriye'nin kuzeyinde görevli askerlerimiz bölgedeki teröristlere nefes aldırmıyor.

    Her gün başarılı operasyonlara imza atan Mehmetçik, bir saldırı girişimini daha önledi.

    4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Bu kapsamda; Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

    MSB: ETKİLİ ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLİYOR

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin, "Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getiren Komandolarımız, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir