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    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
    • AA
    • 14.07.2020 - 19:21
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan kabine toplantısı sona erdi.

    Erdoğan, saat 16.50'de başlayan ve 1 saat 45 dakika süren toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

    "Salgının zirve yaptığı dönemi atlattık."

     

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