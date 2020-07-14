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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
- AA
- 14.07.2020 - 19:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan kabine toplantısı sona erdi.
Erdoğan, saat 16.50'de başlayan ve 1 saat 45 dakika süren toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
"Salgının zirve yaptığı dönemi atlattık."
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