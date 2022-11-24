Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle birçok siyasi isim, sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Şehit öğretmenler başta olmak üzere mesleğini icra eden öğretmenler için yapılan paylaşımlar beğeni topladı.

Bir paylaşım da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanıyla da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan; gönül dünyamızı, akıl dünyamızı, ruh dünyamızı aydınlatan tüm öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü’nü yürekten tebrik ediyorum."