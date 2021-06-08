Euro
10.4942
-0.1%
Dolar
8.613
0%
Altın
524.14
-0.34%
Borsa
1.448
0.04%
Bitcoin
280.964
-9.16%
EXEN Coin
35.75
3.44%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 20 C

    İzmir'e şehit ateşi düştü

    Kars’ta keşfe giden askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan astsubayın İzmir Karabağlar'daki baba ocağına şehadet haberi verildi.
    • İHA
    • 08.06.2021 - 19:42
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 19:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'e şehit ateşi düştü

    Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyüne keşfe giden askeri araç şarampole devrildi.

    Kazada araçta bulunan Jandarma Astsubay Egemen Öztürk (30) şehit olurken, araçta bulunan avukat Metin Avunca ile Eyüp Bozyel ve Gülcan Bozyel adlı vatandaşlar da hayatını kaybetti.

    ŞEHİDİN AİLESİNE HABER VERİLDİ

    Kazada 1 asker ise ağır yaralandı. Şehit Öztürk'ün İzmir'in Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve askeri erkan tarafından verildi.

    İzmir'e şehit ateşi düştü VİDEO

    7 AYLIK ÇOCUĞU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Oğullarının şehadet haberini alan anne Hacer Öztürk ve baba Orhan Öztürk ile şehidin eşi Birgül Öztürk fenalaştı. Şehit Astsubay Egemen Öztürk'ün evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

    Şehit Astsubay Egemen Öztürk'ün 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi.

    İzmir e şehit ateşi düştü #1

    İzmir e şehit ateşi düştü #2

    İzmir e şehit ateşi düştü #3

    İzmir e şehit ateşi düştü #4

    İzmir e şehit ateşi düştü #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir