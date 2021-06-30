Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 29 Haziran'daki TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmasından ötürü dava açtı.

500 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Erdoğan, kişilik haklarına saldırı kastıyla ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle açtığı davada Kılıçdaroğlu'ndan 500 bin lira tazminat talebinde bulundu.

Dava, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açıldı.

CHP'DE TAZMİNATLAR NASIL ÖDENİYOR

Kılıçdaroğlu, bir kez daha tazminata mahkum edilmeye hazırlanırken, CHP'de söz konusu ödemelerin nasıl yapıldığı konusu gündeme geldi.

Partide, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulurken, tazminat paraları partililer ve milletvekillerinden toplanıyor.