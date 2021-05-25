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    ALES sonuçları açıklandı

    Adayların merakla beklediği 2021 ALES/1 sınavının sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 17:09
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    ALES sonuçları açıklandı

    Sınava giren adayların aylarca çalıştığı ve sonuçlarını heyecanla beklediği, 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

    ÖSYM'NİN ADRESİNDEN ÖĞRENİLEBİLECEK

    Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek .

    SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    ÖSYM BAŞKANI AÇIKLADI

    ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

    "Değerli ALES adaylarımız, 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."

    ALES sonuçları açıklandı #1

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