39 gün oldu! İsrail gece boyunca Gazze'ye bomba yağdırdı İsrail ordusu, Gazzelileri gece-gündüz demeden bombardımana tutuyor. Dün gece boyunca devam eden yoğun hava saldırısında hedef olan bir evdeki 10 kişi yaşamını yitirdi.

AA

Dünyanın yakından takip ettiği savaşta bugün 39'uncu gün.

İsrail'in havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor.

Dün gece boyunca da İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırıları düzenledi.

Bir evde 10 kişi öldü

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un doğusunda El-Aga ve Ebu Cemize ailelerinin evine düzenlediği saldırıda, çoğunluğu çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaralananların da olduğu belirtildi.

Gece boyu süren saldırılarda Cibaliye'de 12 evin tamamen yıkıldığı, onlarca kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

Gazze'de son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365’i asker 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240’ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630’unu çocuklar ve 3 bin 130’unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)