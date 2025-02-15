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Haber Merkezi

Emniyet güçleri, terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürüyor..

Bu doğrultuda, son olarak FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen kapsamlı ve eş zamanlı KISKAÇ-39 operasyonlarıyla, örgüte bir darbe daha vuruldu.

İçişleri Bakanlığı operasyona dair detayları sosyal medya hesabından açıkladı.

103 ŞÜPHELİ YAKALANDI

39 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır Jandarma tarafından devam eden “KISKAÇ-39” operasyonlarında; 103 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

OPERASYONDA YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler;



-FETÖ terör örgütünün “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Öğrenci Yapılanması” içerisinde faaliyet yürütmek,



-Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak,



-Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgüt evlerinde kamu sınavlarına hazırlanmak,



-Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak,



-Örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu.



Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

OPERASYONUN YÜRÜTÜLDÜĞÜ İLLER

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi.

"HAİN TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜMÜZ MÜCADELEDE HİÇBİR GEVŞEMEYE YER YOK"