39 organize suç örgütü çökertildi! Ali Yerlikaya açıkladı: 257 kişi yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes-18 Operasyonu kapsamındaki 37 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonda 257 kişinin yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye hemen her gün yeni bir çete operasyonu ile uyanıyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla ülke bu tehlikeli yapılardan bir bir temizleniyor...

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir Kafes Operasyonu'nu duyurdu.

"39 organize suç yapısı çökertildi"

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-18 OPERASYONU” kapsamında 9‘u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30’u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi.

Organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli şahıs yakalandı.

"Nefes aldırmayacağız"

Paylaşımın devamında şu ifadelere yer verildi:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmadık, aldırmayacağız.

Suç örgütleri

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce:



İstanbul’da Nedim Baybaşin Organize Suç Örgütü

Adana’da Hakan Karakuş Yerel Organize Suç Örgütü,

Diyarbakır’da Süleyman Sarıkaya Yerel Organize Suç Örgütü,

Çanakkale’de Murat Temuçin Yerel Organize Suç Örgütü,

Eskişehir’de Kubilay Çavuş Yerel Organize Suç Örgütü,

Mersin’de Adil Eryiğitler Yerel Organize Suç Örgütü,

Muğla’da Erkan Albay Yerel Organize Suç Örgütü,

İzmir’de İnanç Meçhul Yerel Organize Suç Örgütü,

Niğde’de Murat Kumak Yerel Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik..

Operasyondaki 37 il

Adana, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Van olmak üzere 37 ilde eş zamanlı olarak “KAFES-18 OPERASYONU” gerçekleşti.

Örgütlerin faaliyetleri

Bu Organize Suç Örgütlerinin;

Örgüte finans sağlamak ve silah temin amacıyla işyerlerini kurşunladıkları,

İş insanlarını tehdit zoruyla yağmaladıkları ve silahla tehdit ettikleri,

Silah ticareti ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları,

Suçtan elde edilen gelirin paylaşılmasında örgüt üyeleri arasında çıkan anlaşmazlık sonrası şahısların birbirlerine yönelik silahlı eylemlerde

bulundukları,

Oto galeri, restoran ve benzeri işletmeleri paravan olarak kullanmak suretiyle, borç adı altında yüksek faizle tefecilik yaptıkları ve borcunu ödeyemeyen şahısları silahla tehdit ederek yağmaladıkları,

Örgüt üyelerinin yerleştirildiği özel güvenlik şirketi vasıtasıyla eğlence mekanlarının güvenlik faaliyetlerinin ele geçirdikleri,

Sözde kapı korumalığını kabul etmeyen eğlence mekânlarına ve işletmecilerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri,

Yasa dışı faktoring ve çek kırma gibi illegal faaliyetlerde bulundukları,

Sözde kurdukları derneklere yardım toplama adı altında iş adamlarını silah zoruyla yağmaladıkları,

3. şahıslar arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil olarak silahla para tahsilatçılığı yaptıkları tespit edildi.

"Hepsini adalete teslim edeceğiz"