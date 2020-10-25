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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.