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- Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
- AA
- 25.10.2020 - 10:43
- Güncelleme : 25.10.2020 - 11:29
Mehmetçik, teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
"EN SON TERÖRİST ÖLENE KADAR..."
Milli Savunma Bakanlığı, gelişmeyi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyururken, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." notunu düştü.