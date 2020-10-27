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    Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

    Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla öldürüldü.
    • AA
    • 27.10.2020 - 09:34
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 09:46
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    Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlerden ayıklıyor.

    Son terörist ölene kadar mottosuyla yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, hava harekatlarını sürdürüyor.

    6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Bu kapsamda son operasyon Zap ve Gara bölgesine yapıldı.

    Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

    "KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

    Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlara ilişkin bilgilendirmeyi Twitter adresinden yaptı. MSB, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." mesajını verdi.

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