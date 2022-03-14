Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.

Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.

İkili görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz Ukrayna ve Türkiye-Almanya ilişkileri ele alındı.

Görüşme sonrası iki lider, kameraların karşısına çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.

"Sayın Şansölye ile yakın iş birliğimizi sürdürmekte kararlaıyız. İkili lişkilerimiz, asker, ticari her yönde ele alma fırsatı bulduk. Rusya-Ukrayna konusunu da ağırlıklı olarak değerlendirme fırsatı bulduk. Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeler dikkat çekici.

NATO müttefiki olarak aynı endişelere sahip olduğumuzu teyit ettik. Çözüme yönelik diplomatik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kaldık. Diyaloğun tesisi noktasında önemli ilerlemeler kaydedilmesine yardımcı olduk. Gayretlerimiz sonucunda, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya geldi .Savaşın ortasında bu toplantı, diplomasi zaferi olarak görülebilir.

Dışişleri Bakanlarımız görüşmek suretiyle Yüksek Düzeyli Strateji Toplantımızı Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Almanya Türkiye'nin ihcaratta ilk, ithalatta ikinci sıradaki ortağıdır. 2021'de 41 milyar doları aşan ikili ticaret hacmimiz var.

Ticaret hacmimizi 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız. İş birliğimizin, yenilenebilir enerji, yapay zeka ve dijitalleşme gibi yeni alanlarda yoğunlaşması bu hedefe ulaşmamızda yardımcı olacağına inanıyorum."

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