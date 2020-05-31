Koronavirüs salgınında günün tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 127 bin 973 oldu. Virüs 25 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 25 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 540 oldu.

"SOLUNUM DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYAN HASTA SAYISI AZALMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, paylaşımını "Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR." notuyla yaptı.



