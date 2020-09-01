Türkiye'de koronavirüs salgınında günün tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 245 bini geçti. Virüs son 24 saatte 47 can daha alırken. 1 aylık süreçte vaka ve vefat sayılarında artış dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün koronavüris nedeniyle 47 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 417 oldu.

"AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca paylaşımını, "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde." notuyla yaptı.

1 AYLIK FARK KORKUTTU

Bakan Koca'nın paylaştığı rakamlarla, 1 ay öncesine ait veriler karşılaştırınca, vaka ve vefat sayısındaki ciddi artış dikkatten kaçmıyor.

1 ay gibi kısa bir süre içinde binin altındaki vaka sayılarının bin beşyüze, 20'nin altındaki vefat sayılarının da 40'li sayılara ulaşması tedirginliğe neden oldu.