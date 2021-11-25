25 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 24 bin 467 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 24 BİN 467

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 43 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 467 kişinin testi pozitif çıkarken, 222 kişi ise hayatını kaybetti.

"BİR KISMIMIZ SALGIN YOKMUŞ GİBİ DAVRANMAYI SEÇİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 200 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 56 milyon 144 bin 78, 2. doz uygulanan aşı miktarı 50 milyon 240 bin 356, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 12 milyon 46 bin 728 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 119 milyon 844 bin 933.